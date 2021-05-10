Kayseri'de Filistin halkı için destek konvoyu

Kayseri'de İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kayseri şubesi tarafından düzenlenen programla İsrail'in Doğu Kudüs'te yaptığı Mescid-i Aksa baskınları protesto edildi. Fuar alanı Ahmet İnci Cami önünde toplanan vatandaşlar, Filistin halkına destek için araçlarıyla konvoy oluşturdu. NATO Caddesi ve Sivas Caddesinden geçen konvoy Talas Paraşüt İndirme alanına gitti. Burada toplanan kalabalık kahrolsun İsrail sloganları attı.
BİNLERCE SİYONİST MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRDI
Paraşüt İndirme alanında basın açıklaması yapan Kayseri İHH Genel Koordinatörü Sait Çamdalı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya iftar, sahur ve namaz vakitlerinde baskınlar düzenlediğin belirterek; "İsrail Filistin'de Müslüman ailelerin evlerini gasp ediyor. Mescid-i Aksa'ya saldırıyor. İsrail orada insanlık suçu işliyor. 1967 yılında Kudüs'ü işgal eden katil ve işgalci İsrail terör şebekesi bugünü anmak amacıyla uydurduğu Kudüs Günü'nde binlerce Siyonist ile Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Filistinli Müslümanlar en tabi haklarını kullanarak, kendilerini ve namus addettikleri Mescid-i Aksa'yı korumaya çalışırken, yüzlerce kardeşimiz yaralandı. İçlerinde durumu ağır olanlar var. Daha fazla kardeşimiz gözaltına alındı. Üzücüdür ki vicdan sahibi tüm insanları ayağa kaldırmasını beklediğimiz bu yaşananlara karşı bazıları yine kör, sağır ve dilsiz" diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven'in duasının ardından program sona erdi.