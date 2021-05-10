Kepçeyle ağaç kıyımı

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan ağaç kıyımı tepkilere neden oldu. Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan çam ağaçlarının kepçeyle zarar verilerek yerinden sökülüp çöpe atıldığı öğrenildi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılan ağaç kıyımına tepki gösteren AK Parti Meclis Üyesi Neşat Ateş: "Geçmiş dönemdeki belediye yönetimleri Beylikdüzü' nün tüm mahallelerinde de görülebileceği gibi ağaç dikimine çok önem vermiştir. Belediye eliyle ağaç dikim programlarına katılarak Beylikdüzü' nün yeşillenmesine şahitlik etmiştik. Maalesef İmamoğlu ile başlayan M. Murat Çalıkla devam eden ağaç katliamı içimizi acıtıyor. Özellikle son zamanlarda ilçemizde ağaç kesimi ve çevreye zarar verme çalışmaları hız kazandı.

Yaklaşık 5 ay önce Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarında da çok sayıda ağaç katledildi. Vatandaşın tepkisine verdikleri cevap başka yere dikeceğiz şeklinde olmuştu ancak gerçek hiç de öyle değil. Çamlık Caddesi'nde olduğu gibi ağaçları kepçeyle kırıp hafriyat malzemesi gibi araçlara doldurup döküme götürdüler. Ak Parti Meclis Grubu olarak bu ağaç katliamlarına sessiz kalmadık meclis gündemine taşıyarak Beylikdüzü' nün yeşilini mahvettiniz nefes alanlarımız azaltıyorsunuz bu gidişat hayra alamet değil dedik. İlle de sökülecekse vicdan ve akıl sahibi kişi bu ağaçları teknolojik araçları kullanarak zarar vermeden yerinden başka bir yere dikilmek üzere söker. Ancak dikili bir ağacı olmayanlar bunun kıymetini bilemezler" diye konuştu.