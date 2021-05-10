Mescid-i Aksa İmamı bugünü işaret etmişti: İsrail Mescid-i Aksa saldırıları ile neyi amaçlıyor?

"SALDIRILAR ABD'YE BİR MESAJ NİTELİĞİNDE"

Haydar Oruç, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah baskınları ile İsrail'in ABD'ye de bir mesaj vermeye çalıştığını söyledi. Oruç, yeni ABD yönetiminin Filistin sorununun çözümü için Trump yönetimine göre daha ilgili olduğunu belirterek, "Filistinlilerin de istek-görüşlerinin ele alınacağı bir açılımları vardı." dedi. Oruç, ABD'nin İran ile 'Nükleer Anlaşma'ya tekrar dönme çabası olduğu ifade ederek, "İsrail'in bu konuda çok büyük bir rahatsızlığı var. Kendisi için kırmızı çizgi olarak görüyor. ABD yönetimine de bunu her fırsatta söylüyor. Muhtemel anlaşmaları sabote etmek için İran ile arasında uzun süreden beri bir gerginlik var. İran'a yönelik adı konulmayan faili meçhul saldırılar düzenleniyor. Ama ABD yönetimini şimdiye kadar caydıramadı." diye konuştu. Oruç, "Türkiye-Mısır - Türkiye-Körfez normalleşmesi adımları ile ilgili de İsrail'in bir tür meydan okuması olduğunu görüyoruz." dedi.

"ABD'NİN VERECEĞİ KARŞILIKTAN ANLAYACAĞIZ"

Oruç, "İsrail, Filistinlilere yönelik baskıyı arttırarak ABD'nin İran ile yeniden anlaşmasını engellemeye çalışıyor. Zira bu girişimler ABD'nin muhtemel barış çabalarını boşa çıkaracak ve ABD'yi uluslararası kamuoyunda güçsüz gösterecektir. Dolayısıyla İsrail ABD'ye verdiği mesajda, "eğer sen benim düşmanım olan İran ile anlaşırsan ben de senin desteklediğin Filistinlilere zarar verip, çözümü imkansızlaştırırım" diyor. Bunun ne kadar etkili olacağını ABD'nin vereceği karşılıktan anlayacağız."