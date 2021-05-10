PKK’nın tepe yönetimi tek tek yok ediliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars'ta DSİ 24. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen güvenlik toplantısında değerlendirmelerde bulundu. 1 Ocak'ta başlayan Eren operasyonlarıyla bugüne kadar 3'ü kırmızı, 6'sı turuncu, 1'i gri kategoride, 2'si bölgede yönetici düzeyinde 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Soylu, "15 Temmuz'dan bugüne kadar toplam 8 bin mağara ve sığınağa girildi, imha edildi. Bu 8 bin mağara ve sığınak, bu ülkenin dağlarında, bu ülkenin sınırları içerisinde. Eren operasyonlarında ise ocakta başlamamıza rağmen 770 mağara ve sığınak imha edildi" ifadelerine yer verdi. Eren operasyonlarının 15'incisine de Kars bölgesinde başladıklarını belirten Soylu, halen 912 jandarma özel harekât ve komando, 10 polis özel harekât timi olmak üzere toplam 15 bin 674 personelle Eren operasyonlarının 15 ayrı bölgede devam ettiğini aktardı. Güvenlik güçlerinin operasyonlardaki fedakârlığından bahseden Soylu, "Şehadeti göze alan ve bu konuda herhangi bir çekinceleri olmayan kahramanlarımız, bazen yürümekte bile zorluk çekilen birçok yere günlerce yürüyerek, pusu atarak, operasyon gerçekleştiriyorlar. Allah onlardan razı olsun. Eren operasyonlarında 127 mayın EYP, tuzaklanmış şekilde bulundu. Yaklaşık 412 kilogram patlayıcı ele geçirildi. 138 silah, 45 bin 395 mühimmat ve 439 kilo da esrar ele geçirildi" diye konuştu.MilliSavunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Operasyonu'nda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece Irak'ın kuzeyinde gün boyu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 16 olduğunu bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Operasyonu'nun devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı: "Pençe-Şimşek Operasyonu'nu icra eden komandolarımız, Metina'da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu." Öte yandan İçişleri Bakanlığı Eren- 14 operasyonları kapsamında Hakkari merkeze bağlı Çanaklı köyü kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.