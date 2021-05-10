Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 4 odalı PKK mağarası imha edildi! Havan ve EYP mühimmatı ele geçirildi
Giriş Tarihi: 10.5.2021 11:35 Son Güncelleme: 10.5.2021 11:36

Son dakika: 4 odalı mağarası imha edildi! Havan ve EYP mühimmatı ele geçirildi

Son dakika: 4 odalı PKK mağarası imha edildi! Havan ve EYP mühimmatı ele geçirildi

Son dakika açıklamasında bulunan : kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildi. Çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası da bulunan mağarada havan mühimmatı ve EYP’ler ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamaında şu ifadeler kullanıldı; Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit edildi. 4 odası olan ve 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası olduğu da belirlendi.

Mağara içerisinde yapılan aramada;

⁃ 10 adet 81 ve 100 mm'lik havan mühimmatı,

⁃ 9 adet basma düzenekli EYP ele geçirildi.

Tespit edilen mağara tahrip edilirken ele geçen mühimmat ve EYP'ler de METİ timimiz tarafından imha edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 4 odalı PKK mağarası imha edildi! Havan ve EYP mühimmatı ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA