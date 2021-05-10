Bakan Karaismailoğlu, mart ayı itibarıyla sabit internet abonesi sayısının 17.2 milyonu, fiber abone sayısının da 4.3 milyonu aştığını belirterek, "Son bir yılda sabit internet sayısı, özellikle pandeminin de etkisiyle hızlı bir şekilde artmış olup yıllık artış oranı yüzde 25'e ulaştı. Kırsal alanların haricinde hanelerin tamamına yakınında sabit internet altyapısı var. Fiber abone sayısı 2010'da 150 bin civarındayken şu anda her dört sabit genişbant abonesinden biri fiber internet hizmeti almaktadır.