SON DAKİKA HABERİ: 10 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

282 KİŞİ VEFAT ETTİ

Bugün 282 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 43 bin 311'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 26 bin 953 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871 oldu.

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Bugüne kadar Türkiye'de 49 milyon 604 bin 4 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 44 bin 936 oldu.