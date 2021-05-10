Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan uluslararası toplumu harekete geçirdi

Son Dakika Haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı devlet terörünü bir kez daha sert ifadeler ile eleştirdi. Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mücadeleye vurgu yaptı ve "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in haklı davasında her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur. BM başta olmak üzere uluslararası tüm kuruluşların ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır" dedi.
"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ SAVUNMAYI SÜRDÜRMEKTEDİR"
Açıklamalarına devam eden Altun, "Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti için her platformda kararlı bir mücadele yürüten Cumhurbaşkanımız, terör eylemlerini ve işgal girişimlerini giderek artıran İsrail'e karşı bağımsız Filistin'i ve Filistinli kardeşlerimizi savunmayı sürdürmektedir" ifadelerine yer verdi.
"DİPLOMASİ TRAFİĞİNE ARA VERMEDEN DEVAM ETMEKTEDİR"
Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiğine de dikkat çeken Altun, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız, diplomasi trafiğine ara vermeden devam etmektedir" dedi.
İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız İsrail'in uyguladığı devlet terörüne dikkat çekmeyi başarmıştır | Video
Altun açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye, İsrail'in, dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği katliamların bir an önce sona ermesi için uluslararası tüm aktörleri sorumluluk almaya ve İsrail'in uyguladığı devlet terörüne karşı dünya ülkelerini tavır almaya davet etmektedir.
Kudüs huzura ermeden, Filistinli kardeşlerimiz kendi topraklarında özgürce yaşamadan asla davamızdan dönmeyeceğiz. Dünyanın bu zulme karşı üç maymunu oynamasına daha fazla seyirci kalmayacağız. Filistin'in adım adım işgal edilmesine izin vermeyeceğiz"
"CUMHURBAŞKANIMIZIN İSRAİL'E VE DESTEKÇİLERİN YÜZÜNE HAYKIRDIĞI GERÇEKLER"
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına da yer veren Altun "'Dünya 5'ten büyüktür' cümlesi dünyadaki zulüm düzenine karşı apaçık bir başkaldırıdır. Mazlum coğrafyaların "adalet" çağrılarının manifestosudur. İşte, Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünden, zulüm düzeninin en büyük aktörü İsrail'e ve destekçilerinin yüzüne haykırdığı gerçekler" dedi.