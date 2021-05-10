Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan uluslararası toplumu harekete geçirdi

Son Dakika Haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı devlet terörünü bir kez daha sert ifadeler ile eleştirdi. Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mücadeleye vurgu yaptı ve "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in haklı davasında her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur. BM başta olmak üzere uluslararası tüm kuruluşların ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır" dedi.