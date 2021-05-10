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Giriş Tarihi: 11.5.2021 03:44 Son Güncelleme: 11.5.2021 04:03

Son dakika haberi: 'de hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Son dakika haberi: İdlib'de hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Son dakika haberi... (MSB), 'de TSK ikmal konvoyuna yönelik roketli saldırıda bir askerimizin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 10 Mayıs'ta ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs'ta ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde yapılan roketli saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Terör örgütünün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: İdlib'de hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
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