Son Dakika Haberi... İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız İsrail'in uyguladığı devlet terörüne dikkat çekmeyi başarmıştır

Son Dakika Haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı devlet terörünü bir kez daha sert ifadeler ile eleştirdi. Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mücadeleye vurgu yaptı ve "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in haklı davasında her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur. BM başta olmak üzere uluslararası tüm kuruluşların ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır" dedi.
"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ SAVUNMAYI SÜRDÜRMEKTEDİR"
Açıklamalarına devam eden Altun, "Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti için her platformda kararlı bir mücadele yürüten Cumhurbaşkanımız, terör eylemlerini ve işgal girişimlerini giderek artıran İsrail'e karşı bağımsız Filistin'i ve Filistinli kardeşlerimizi savunmayı sürdürmektedir" ifadelerine yer verdi.
"DİPLOMASİ TRAFİĞİNE ARA VERMEDEN DEVAM ETMEKTEDİR"
Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiğine de dikkat çeken Altun, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız, diplomasi trafiğine ara vermeden devam etmektedir" dedi.
Altun açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye, İsrail'in, dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği katliamların bir an önce sona ermesi için uluslararası tüm aktörleri sorumluluk almaya ve İsrail'in uyguladığı devlet terörüne karşı dünya ülkelerini tavır almaya davet etmektedir.