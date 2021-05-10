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Giriş Tarihi: 10.5.2021 17:32

SON DAKİKA HABERİ: 'nda çöken binanın bitişiğindeki bina yıkılacak

DHA
SON DAKİKA HABERİ: Zeytinburnu'nda çöken binanın bitişiğindeki bina yıkılacak

'nda geçtiğimiz perşembe günü çöken binanın çevresinde bulunan 4 bina, güvenlik amacıyla boşaltılmıştı. Ekiplerin incelemelerinin ardından hemen bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın bayram sonrası yıkılacağı öğrenildi.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde daha önce camları patladığı için boşaltılan 5 katlı Hilal Apartmanı geçtiğimiz perşembe günü çöktü.

Ekipler tedbir amaçlı aynı gün çevresindeki 4 binanın boşaltılmasına karar verdi. Çökme esnasında bitişiğinde bulunan 6 katlı binanın kolonlarının patladığı tespit edildi. Zeytinburnu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, çöken binanın bitişiğinde bulunan 6 katlı 11 numaralı binanın, gelecek analiz sonuçlarının ardından yıkılacağı öğrenildi.

Yıkımın bayram sonrası yapılması planlanıyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Zeytinburnu'nda çöken binanın bitişiğindeki bina yıkılacak
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