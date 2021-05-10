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Giriş Tarihi: 10.5.2021 20:54 Son Güncelleme: 10.5.2021 21:07

SON DAKİKA! Altun’dan ’e sert tepki: Her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
SON DAKİKA! İletişim Başkanı Altun’dan İsrail’e sert tepki: Her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız

SON DAKİKA HABERİ... Cumhurbaşkanlığı , ’in saldırısı sonucu 3’ü çocuk 9 Filistinlinin hayatını kaybetmesine sert tepki gösterdi. Altun, “Her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız” dedi.

Son Dakika Haberi... İsrail'in Ramazan ayı başında başlattığı saldırılar şiddetini artırarak devam ediyor. Bugün düzenlenen hava saldırısında 3'ü çocuk 9 Filistinli şehit olurken, birçok isim sivilleri hedef alan hain saldırıya tepki gösterdi.

"HESABINI MUTLAKA SORACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da saldırıya sert ifadelerle tepki gösterdi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Altun, şunları ifade etti: "Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz."

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SON DAKİKA! İletişim Başkanı Altun’dan İsrail’e sert tepki: Her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız
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