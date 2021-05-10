SON DAKİKA! İletişim Başkanı Altun’dan İsrail’e sert tepki: Her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız

"HESABINI MUTLAKA SORACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da saldırıya sert ifadelerle tepki gösterdi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Altun, şunları ifade etti: "Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz."