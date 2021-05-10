SON DAKİKA! İletişim Başkanı Altun’dan İsrail’e sert tepki: Her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız

Son Dakika Haberi... İsrail'in Ramazan ayı başında başlattığı saldırılar şiddetini artırarak devam ediyor. Bugün düzenlenen hava saldırısında 3'ü çocuk 9 Filistinli şehit olurken, birçok isim sivilleri hedef alan hain saldırıya tepki gösterdi.
"HESABINI MUTLAKA SORACAĞIZ"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da saldırıya sert ifadelerle tepki gösterdi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Altun, şunları ifade etti: "Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz."