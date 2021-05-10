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Giriş Tarihi: 10.5.2021 17:09 Son Güncelleme: 10.5.2021 17:18

: İmamı : Netanyahu iktidarda kalabilmek için katliam yapmaya çalıştı

AA
Son dakika: Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri: Netanyahu iktidarda kalabilmek için katliam yapmaya çalıştı

haberleri: İmam Hatibi , güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden oruçlu Filistinlilere yönelik saldırılarına dair yaptığı açıklamada, "Netanyahu bu sabah, Yahudi yerleşimcileri memnun ederek iktidarda kalma çabası için bir katliam yapmaya çalıştı." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "İsrail güçleri, bu sabah Mescid-i Aksa'da (Binyamin) Netanyahu'nun yerleşimcileri memnun ederek iktidarda kalma çabası için bir katliam yapmaya çalıştı." dedi.

FİLİSTİNLİLERİN BAŞ VE GÖZLERİ HEDEF ALINDI

Sabri, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden oruçlu Filistinlilerin baş ve gözlerini hedef aldığını belirtti.

Mescid-i Aksa İmamı, "İsrail güçleri, bu sabah Mescid-i Aksa'da (Binyamin) Netanyahu'nun yerleşimcileri memnun ederek iktidarda kalma çabası için bir katliam yapmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinden itibaren Aksa'da yaşananlara İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967 yılından bugüne kadar şahit olunmadığını aktaran Sabri, söz konusu duruma sessiz kalınamayacağını vurguladı.

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Son dakika: Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri: Netanyahu iktidarda kalabilmek için katliam yapmaya çalıştı
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