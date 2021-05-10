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Giriş Tarihi: 10.5.2021 17:14 Son Güncelleme: 10.5.2021 17:22

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı! 3 büyükşehirde son durum

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı! 3 büyükşehirde son durum

İllere göre haftalık vaka sayısı paylaşıldı. Sağlık Bakanı Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide 'da 359,99, 'da 247,68, 'de 161,92 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

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Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER:

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı! 3 büyükşehirde son durum
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