‘Şurayı devlet’ 153 yaşında

10 Mayıs 1868'de Osmanlı Padişahı Abdülaziz'in nutku ile çalışmaya başlayan "Şurayı Devlet", bugünkü adıyla Danıştay 153 yıldır hizmet veriyor. İlk olarak İstanbul Fatih'teki tarihi binada faaliyet gösteren kurum 4 Kasım 1922'de İstanbul'daki bütün merkez kuruluşlarının Meclis Hükümetinin yönetimine geçtiği sırada faaliyetlerine sona erdi. Cumhuriyet devrinde, 669 sayılı kanun ile Danıştay yeniden kurularak, 6 Temmuz 1927'de çalışmaya başladı. Anayasa'da öngörülen yüksek mahkemelerden olan Danıştay, Anayasa'nın 155. maddesine göre yürütme organına yardımcı inceleme, danışma ve karar organı olmanın dışında, yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde görev alıyor. Son dönemde "Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi" ve "TSK'de başörtüsü serbestisi getirilmesi" gibi birçok önemli karara imza atan Danıştay'ın kuruluşunun 153'üncü yılı ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" kapsamında düzenlenecek tören ve etkinlikler de tedbirler çerçevesinde ertelendi.