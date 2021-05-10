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Giriş Tarihi: 10.5.2021

Türkiye’de Sofi, ’de Fırat O hainin cezası onandı

Özgür CEBE Özgür CEBE
Türkiye’de Sofi, Suriye’de Fırat O hainin cezası onandı
Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde Kobani sorumlusu "Sofi" kod adlı terörist Selahattin Dilek'e verilen 115 yıl hapis ve ağır müebbet hapis cezası hapis cezası onandı. Diyarbakır'ın Dicle İlçesi kırsalında sözde bölge sorumluluğu yaparken yol kesip AK Parti Sur eski İlçe Başkanı Hamit Çelikkanat, eski Saadet Partili Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Abit Doğruer, AK Parti seçmenleri Hasan Temizsoylu, Abdurrahman ve Arif Gülşen ile askerler Hasan Demircan ve Mehmet Calban'ı kaçırılması emrini vermişti.
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Türkiye’de Sofi, Suriye’de Fırat O hainin cezası onandı
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