Türkiye’nin AB üyesi olması Avrupa’nın yükselişinin önünü açacaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi: "Avrupa Birliği'nin (AB) güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engel stratejik sabır ve vizyon eksikliği. Başta karar alma mekanizmalarının gözden geçirilmesi olmak üzere, AB'nin yeni bir kurumsal yapıya, yeni bir vizyona, kuşatıcı yeni bir söyleme ihtiyaç var. Tarihi, coğrafi ve beşeri bakımdan Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye, birliğin karşılaştığı sorunların çözümü ve etkinliğinin artırılması hususunda üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Ülkemizin desteği olmadan AB'nin güçlü şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikardır. Türkiye çifte standarda ve engellemelere rağmen stratejik hedefi olan AB üyeliği yolunda kararlı tutumunu sürdürmektedir. Türkiye'nin üyeliği tüm dünyaya umut aşılayan bir Avrupa'nın yükselişinin önünü açacaktır."