Uzman Doktor aileleri uyardı!

Koronavirüs nedeniyle okulların kapanması ve sokağa çıkma yasağında başta çocuklar olmak üzere herkes eve kapandı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı Başkanı Doçent. Dr. İsmail Akaltun, aileleri uyardı.



Doçent. Dr. İsmail Akaltun, Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım nedeniyle tam kapanma sürecinde çocukların ruhsal durumu ile ilgili tavsiyelerde bulundu.



Doçent. Dr. İsmail Akaltun, Yaptığı açıklamada;



Öğretim'e belli bir zamandan sonra yine uzaktan eğitime yeniden başlandı. Ancak her yaş grubundan öğrenciler bu defa bambaşka bir öğretim sistemini tecrübe edecek. Tabii aileleri de. Bu süreçte aile dayanışması da öne çıkacak. Ayrıca çocuklara güven duygusu aşılamak kritik önemde.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında çocuklar da evlerden çıkmıyor. Özellikle küçük yaşlardaki çocuklara bu durumu anlatmak ise aileler için zor olabildiğini aktaran Akaltun, "Çocuklar, dünyanın güvenilir bir yer olduğuna inanma ihtiyacınını duyarlar ve ailelerin çocukları bu yönde motive etmeleri bağlamında çaba sarf etmelerinin önemli olduğunu belirten Akaltun."Kendi endişelerinizi yönetmekte zorlandığınız böylesine zorlu bir dönemde, çocuklarınızdan bilgi saklamak ya da duygularınızı göstermemeye çalışmak yerine, onlara karşı samimi ve açık olmaya gayret edin. Yaşlarına uygun bir dille çocuklarla konuşmak, belirsizliğin getireceği kaygı ve tedirginliğin önüne geçer. Çocuklar, dünyanın güvenilir bir yer olduğuna inanma ihtiyacında ve bu inanç, yetişkinlerin tutum ve yorumlarıyla yakından ilişkili. Bu bağlamda anne ve babaların duygu ve düşünceleri kontrol altında tutması ve sakin bir tavırda olması her zamankinden daha önemlidir.



KONUŞURKEN DİKKATLİ OLUN



Çocukların yanında konuşmalarınıza ve izlediklerinize dikkat edin. Sizi dinlemediklerini veya anlamadıklarını sanmayın. Çocuğunuzun uyku, iştah ve davranışlarındaki değişikliklere duyarlı olun. Bu değişiklikler çocuğun endişesini dile getirmenin bir yolu olabilir. Çocuklarınızın ekran karşısında geçirdiği zaman kontrolünüzde olsun. Belirli bir zaman aralığında ve kısıtlı sayıda güvenilir kaynaktan gündemi takip etmenin çok önemlidir.



ÇOK DETAYLI ANLATMAYIN



Çocuğunuz sosyal medya kanallarını kullanıyorsa, her okuduğuna inanmaması gerektiğinden ve doğru bilgiyi nasıl seçebileceğinden bahsedin. Sosyal medyada her paylaşılan bilgi, yazı veya videoya odaklanmaktan daha çok, Bilimsel Danışma Kurulu ve Dünya Sağlık Örgütü gibi şeffaf bilgi kaynaklarını takip etmeye özen gösterin. Okul öncesi dönemdeki çocuğunuza çok detaylı ve somut bilgi vermek yerine, daha basit bir dille, kısa ve net ifadeler kullanmaya çalışın.



EVDEKİ DÜZEN SÜRSÜN



Evinizdeki düzene sadık kalmak bu dönemde daha çok önem kazanıyor. Çocuklarınızla birlikte günlük bir düzen planlayın. Okuma ve yazma çalışmaları, ev ödevleri, serbest zaman aktiviteleri ve uyku saati gibi rutinleri birlikte planlayın. Günlük aktiviteler arasına molalar koyun. Gerekirse günlük bir saat çizelgesini birlikte yapıp, tüm ailenin görebileceği bir yere asabilirsiniz. Öngörmesi güç bir yaşam olayı sırasında; öngörebileceği akışların olması çocuğa kendini güvende hissettirir. Onlarla birlikte yapabileceğiniz fiziksel ve öğretici ev içi aktivitelerinizi planlayın. Bu aktiviteler çocuğunuzun kaliteli vakit geçirmesi ve sizinle daha güçlü bir ilişki kurması için önemlidir. Örneğin bazen birlikte bir kek yapmak gibi aktivitelerin bu dönemi birlikte güçlenerek geçirmenize katkısı büyük olacaktır. Uzaktan eğitim modeli böylesine olağandışı bir dönemde ilk kez denenmiş olacak. Hem çocuğun kendini takip etmesini hem de ailenin bu süreçten haberdar olmasını kolaylaştıracak tablolar, işaretleme çizelgeleri, geri bildirim kartları ve okul öğretmenlerine verilecek sonuçlar bu yeni sistemin pekişmesine faydalı olacaktır.



AZ ÇİZGİ FİLM ÇOK EGZERSİZ



Çocuklar çoğunlukla zamanının büyük bir kısmını evde televizyon karşısında film, çizgi film izleyerek veya internette, bilgisayarda oyunlar oynayarak geçiriyor. Özellikle temel eğitim ve öncesi yaşlarda bulunan çocukların bilişsel gelişimleri de dikkate alındığında televizyon izlemeleri, anne ve babalarının gözetiminde olmalı. Çocukların kendilerine özgü bir algılama, düşünme ve yorumlama biçimleri var. Yani, çizgi film yapımcılılarıyla çocukların arasında, ne ebeveyn ne de kurumlar düzeyinde işleyen sağlıklı bir kontrol ve denetleme mekanizması bulunuyor. O yüzden iş, yine ebeveyne düşüyor. Anne babalar ne kadar bu konularda bilinçli olurlarsa, o kadar çocuklarının faydasını gözetmiş olur. Sonuç olarak bu zorunlu kapanma süresince çocuklarınızı televizyondaki çizgi film ve bilgisayar oyunlarının esir almasına izin vermeyin. Özellikle MEB'in EBA içerikleri, uzaktan eğitim amacıyla oluşturulmuş eğitim metaryeli çok yararlı. Çocuklarımızın gelişimi için mutlaka giziksel etkinlikleri barındıran oyunlar da olmalıdır."dedi