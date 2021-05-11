ABD ile Filistin arasındaki ilk temas! Joe Biden, Mahmud Abbas'a yazılı mesaj gönderdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimiyle ilişkiler kesildikten sonra, yeni ABD Başkanı Biden'ın Abbas'a yazılı bir mesaj gönderdiği belirtildi.

İKİ LİDER ARASINDAKİ İLK TEMAS

Haberde, Biden'ın mesajında son siyasi gelişmeleri, mevcut durumu ve ABD ile Filistin Devleti arasındaki ikili ilişkileri ele aldığı kaydedildi. Bu mesaj, Biden'ın ocak ayında ABD Başkanı seçilmesinden bu yana iki taraf arasındaki ilk temas sayılıyor.