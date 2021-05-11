Bagok cehennemleri oldu

Mardin'inNusaybin ilçesindeki Bagok bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 4 uzun namlulu silah, 2 tabanca ve mühimmat ele geçirildi. 31 Mart'ta düzenlenen operasyonda 5'i erkek 7 terörist etkisiz hale getirilmişti. Öldürülen teröristler arasında örgütün sözde Mardin Eyalet sorumlusu 10 milyonluk kırmızı kategorideki Hasan Mahmudi'nin de bulunduğu belirlendi. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde ise 6 teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği duyuruldu.Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Metina'daki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiği duyuruldu. Açıklamada, "Bölgede tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi. Paylaşımda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin görüntü de yer aldı.