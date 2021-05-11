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Giriş Tarihi: 11.5.2021 15:04 Son Güncelleme: 11.5.2021 15:06

Bakan Varank'tan 'ın haberine tepki

Şerif Can Şerif Can
Bakan Varank'tan New York Times'ın Kudüs haberine tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ’tan; Amerikan The Gazetesi’nin haberine tepki. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:  “Yazıklar olsun sana! The New York Times Katilleri haklı çıkarmayı ve dünyaya yalan söylemeyi bırakın.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; Amerikan The New York Times Gazetesi'nin, "Gazze militanları roket attı ve İsrail polisi, İsrail'i gergin hale getiren ani bir şiddet olayıyla Kudüs'te Filistinli protestocularla savaştı" başlıklı haberine tepki gösterdi.

Mustafa Varank; "Yazıklar olsun sana! The New York Times Katilleri haklı çıkarmayı ve dünyaya yalan söylemeyi bırakın. İsrail, tüm dünyanın şahitliğinde masum insanları öldürüyor ve kutsal yerlere saldırıyor. Gerçeği söylemek için tüm Filistinlilerin öldürülmesini bekleyecek misiniz?" diye sordu.

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Bakan Varank'tan New York Times'ın Kudüs haberine tepki
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