ABD medyasından Mescid-i Aksa manipülasyonu! Ölen Filistinlileri İsrailli diye duyurdular...

İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da yatsı namazı kılan masum Filistinlilere saldırmış, 200'ün üzerinde Filistinli yaralanmıştı. Saldırılarını sürdüren İsrail'e Mescid-i Aksa baskını nedeniyle Filistinliler tepki göstermiş, protestolara başlanmıştı. Protesto yürüyüşlerinde 500'den fazla Filistinli İsrail tarafından saldırıya uğramıştı. Hamas da Gazze'den birkaç füze atmıştı. Gazze sınırındaki Filistinlilere İsrail, hava saldırısı düzenlemiş 9'u çocuk 21 Filistinli hayatını kaybetmişti.

GERÇEĞİ MANİPÜLE ETTİ

İşgalci İsrail'in mazlum Filistinlilere karşı uyguladığı zulüm, işkence ve katliamlarına dünya medyası ise kayıtsız kalıyor. Kayıtsız kalmakla da kalmıyor gerçekleri manipüle ederek sunuyor. New York Post Gazetesi de gerçeği çarpıtanlardan oldu.

New York Post Gazetesi, İsraillilerin saldırıcısı sonucu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine rağmen gerçeği manipüle ederek "9'u çocuk 20 İsrailli Hamas saldırıları sonucu hayatını kaybetti" ifadeleriyle okuyucularını kandırdı. New York Post Gazetesi, gelen tepkiler sonrasında sosyal medyada paylaştığı haberi silmek zorunda kaldı.