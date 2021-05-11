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Giriş Tarihi: 11.5.2021 13:59

Canlar için her gün mama dağıtılıyor

ABBAS ÇAKAR
Canlar için her gün mama dağıtılıyor

Koronavirüs’ün yayılımını engellemek amacıyla uygulanan tam kapanma döneminde, ’nde aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanları için her gün 12 ilçede belirlenen noktalara mama bırakılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı. Bu kapsamda 12 ilçede tüm ekipler sokak hayvanları için belirlenen noktalara yem ve kuru mama bıraktı.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA

Kent ekosisteminde insanlarla birlikte yaşam hakkı olan sokak hayvanları, oluşturulan ekipler tarafından sürekli kontrol altında tutuluyor. Bu kapsamda korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanları için tüm ekiplere mama dağıtıldı. 12 İlçede ekipler sokak hayvanları için belirlenen noktalara yem ve kuru mama bıraktı.

PERİYODİK OLARAK YEM BIRAKILIYOR

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri kenti sokak sokak gezerek hayvanlara mama dağıtımı yapıyor. Çalışmalar kapsamında Umuttepe, Kartepe ve Ketenciler Barajı çevresindeki sokak hayvanları için kilolarca mama bırakıldı. Ekipler tarafından kısıtlama günlerinde periyodik olarak sokak hayvanları için belirlenen noktalara yem bırakılıyor.

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Canlar için her gün mama dağıtılıyor
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