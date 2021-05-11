Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Çocuğun elinden cep telefonunu böyle çalmıştı! Yakalandı
Giriş Tarihi: 11.5.2021 13:58

Çocuğun elinden cep telefonunu böyle çalmıştı! Yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çocuğun elinden cep telefonunu böyle çalmıştı! Yakalandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir alışveriş merkezinde bir çocuğun elinden cep telefonunu alıp kaçan şüpheliyi yakaladı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir alışveriş merkezinde bir çocuğun elinden cep telefonunu alıp kaçan şüpheliyi yakaladı.

Olay, 19 Mart 2021 tarihinde İstanbul Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinin içerisinde gerçekleşti. Bir kişi, girdiği giyim mağazasında 18 yaşından küçük bir çocuğun elindeki cep telefonunu aldı ve kaçtı. "Açıktan Hırsızlık" soruşturması başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayın yansıdığı güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şüphelinin kimliği tespit edildi.
Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.G. (24) isimli şüpheli; 10 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Şişli İnönü Caddesi'nde Şişli Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuğun elinden cep telefonunu böyle çalmıştı! Yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA