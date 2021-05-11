Eren Operasyonunda sıcak çatışma! Cudi Dağında silah sesleri duyuldu

Son Dakika Haberi... Terörü bitirmek adına kararlı bir duruş sergileyen Türkiye, PKK'yı bitme noktasına getirirken, operasyonlar da hız kesmeden devam ediyor.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada terör örgütüne ait birçok muhimmatın ele geçirildiği bildirdi. Açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor.
Ele geçirilen mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.
Eren Operasyonu'nda sıcak çatışma! Cudi Dağı'nda silah sesleri duyuldu | Video
MSB KALEM KALEM AÇIKLADI
Ele geçirilen malzemeler içerisinde ise; 1 adet M-16 A4 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 bidon amonyum nitrat uzaktan komutalı EYP, 4 adet Alfa fire düzenek EYP, 6 adet basma düzenek EYP, 1 adet SB-81 anti tank mayını, 5 adet anti tank roket mühimmatı, 1 adet 105 mm'lik top mühimmatı, 5 adet el bombası, 5 adet sevk fişeği, 1 kutu 7.62 mm PKMS Makinalı Tüfek mühimmatı, 5 adet M-16 A4 piyade tüfeği şarjörü, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet devre ölçer, 1 adet alfa fire, 1 adet termal silah dürbünü olduğu aktarıldı.
CUDİ DAĞI'NDA SICAK DAKİKALAR
Öte yandan Eren Operasyonunda da son dakika gelişmeleri yaşandı. Operasyonun yapıldığı bölgede bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çelik, Cudi Dağı'nın başlangıç kısmında zaman zaman silah seslerinin duyulduğunu aktardı.
YOĞUN TOZ BULUTU OLDU
Bölgede kısa süre önce yoğun toz bulutunun oluştuğunu belirten Çelik, yoğun bir silah atışının olduğunu aktardı. Dün o bölgeye yoğun uçuşlar olduğunu da belirten Çelik, sabah saatlerinde çok sayıda askerin takviye edildiği bilgisini geçti.
DAĞIN ETRAFI ASKERİ KULELERLE ÇEVRİLİ
Cudi Dağı'nda teröristlerin varlığına dikkat çeken Çelik, burada PKK'ya ait birçok kamp ve mağara olduğunu aktardı. Çelik aynı zamanda dağın etrafında askerlerimz ait kulelerin de olduğunu bildirdi.