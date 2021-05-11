Eren Operasyonunda sıcak çatışma! Cudi Dağında silah sesleri duyuldu

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada terör örgütüne ait birçok muhimmatın ele geçirildiği bildirdi. Açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor.