Gel teslim ol, bize de çifte bayram yaşat

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı evlatları için örgütün siyasi yapılanması HDP il binalarında evlat nöbeti tutan aileler evlatlarına çağrı yaptı. Van'da, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 10'uncu haftaya kadar parti binası önünde eylem yapan 30 aileden Atiye Dayan, 6 yıl önce 17 yaşındayken çalıştığı iş yerinde yemeğine ilaç katılarak, zehirlendikten sonra dağa kaçırılan kızı Şilan'a seslendi. Dayan, "Kızım gel, teslim ol. Bize bu bayramda çifte bayram yaşat. Artık sensiz dayanamıyorum. Her gün senin geride bıraktığın şalını koklayıp, fotoğrafına bakarak, kahroluyorum. Beni duyuyorsan gel, ailene kavuş" dedi. Eylemler Diyarbakır, Muş ve Bitlis'te de devam etti.