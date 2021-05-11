İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet Gazetesi'ne tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Gazetesi'nin Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'i hedef alan manşetine sert tepki gösterdi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz" ifadelerini kullandı.