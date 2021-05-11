Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet Gazetesi'ne tepki
Giriş Tarihi: 11.5.2021 12:11

İçişleri Bakanı 'dan Cumhuriyet Gazetesi'ne tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet Gazetesi'ne tepki

İçişleri Bakanı , Cumhuriyet Gazetesi'nin Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'i hedef alan haberine tepki gösterdi. Soylu, "mhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Gazetesi'nin Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'i hedef alan manşetine sert tepki gösterdi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet Gazetesi'ne tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA