İmamoğlu hakkındaki iddialara soruşturma izni çıkmadı

İçışleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve Fatih Sultan Mehmed'in türbesine saygısızlık yaptığı" iddialarıyla ilgili soruşturma izni vermedi. İçişleri Bakanlığı'nca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İmamoğlu hakkında ön inceleme başlatılmıştı. İmamoğlu'nun ön inceleme kapsamında istenen yazılı ifadesini 5 Mayıs'ta vermesinin ardından çalışmalarını tamamlayan müfettiş, 7 Mayıs'ta düzenlediği raporu bakanlığa sundu. Raporda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine başlatılan ön inceleme sonucunda her iki konuda da iddiaların sübuta ermediği belirtildi. Söz konusu rapor üzerine İçişleri Bakanlığı'nca, Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma izni verilmedi. AA