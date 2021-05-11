Instagram, Selçuk Bayraktar’ın İsrail’i eleştiren paylaşımı kaldırdı

Son Dakika Haberi... İsrail, Filistinlilere yönelik başlattığı saldırılara dozunu artırarak devam ediyor. Türkiye'den İsrail'e tepki sesleri yükselirken, Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da duruma tepki gösterdi.
"İSRAİL: IRKÇI FAŞİST TERÖR DEVLETİ"
Dün sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Bayraktar, "İsrail: Irkçı faşist terör devleti Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir? Bu yaktığınız ateş ancak size döner Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir" ifadelerine yer vermişti.
INSTAGRAM PAYLAŞIMI KALDIRDI
Bayraktar bu paylaşımını Instagram hesabından da paylaşırken, Instagram bu paylaşımı "Nefret söylemi" içerdiği için kaldırmış. Bayraktar konuyla ilgili olarak Twitter'dan yeni bir paylaşımda bulundu.
"İNSAN HAKLARI DİYEN İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜZ BATSIN"
Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen iki yüzlülüğünüz batsın" ifadelerine yer verdi.