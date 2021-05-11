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Haberler Gündem Haberleri Instagram, Selçuk Bayraktar’ın İsrail’i eleştiren paylaşımı kaldırdı
Giriş Tarihi: 11.5.2021 21:50 Son Güncelleme: 11.5.2021 22:00

, ’ın ’i eleştiren paylaşımı kaldırdı

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Instagram, Selçuk Bayraktar’ın İsrail’i eleştiren paylaşımı kaldırdı

Son Dakika Haberi... Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması ’ın; T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ’ın İsraillilerin Mescid-i Aksa’nın alevler içinde yanmasına dans eden görüntüsünü eleştiren paylaşımını kaldırdığı ortaya çıktı.

Son Dakika Haberi... İsrail, Filistinlilere yönelik başlattığı saldırılara dozunu artırarak devam ediyor. Türkiye'den İsrail'e tepki sesleri yükselirken, Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da duruma tepki gösterdi.

"İSRAİL: IRKÇI FAŞİST TERÖR DEVLETİ"

Dün sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Bayraktar, "İsrail: Irkçı faşist terör devleti Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir? Bu yaktığınız ateş ancak size döner Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir" ifadelerine yer vermişti.

INSTAGRAM PAYLAŞIMI KALDIRDI

Bayraktar bu paylaşımını Instagram hesabından da paylaşırken, Instagram bu paylaşımı "Nefret söylemi" içerdiği için kaldırmış. Bayraktar konuyla ilgili olarak Twitter'dan yeni bir paylaşımda bulundu.

"İNSAN HAKLARI DİYEN İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜZ BATSIN"

Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen iki yüzlülüğünüz batsın" ifadelerine yer verdi.

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Instagram, Selçuk Bayraktar’ın İsrail’i eleştiren paylaşımı kaldırdı
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