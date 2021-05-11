İstanbul sokaklarından Filistinlilere destek: Selamün Aleyküm Mecsid-i Aksa

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da işgalci İsrail'in Doğu Kudüs'teki Müslümanlara ve Mescid-i Aksa'ya saldırmasına karşı Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek için panolara "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" yazısı yazmış, Filistinlilere desteklerini bu şekilde göstermişlerdi.

İstanbul'daki ilçe belediyeleri de Doğu Kudüs'teki Müslümanlara, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye destek olmak için "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" sözlerini panolara yerleştirdi.

"ZAFER İNANANLARINDIR"

Üsküdar Belediyesi de Filistinlilere destek olan belediyelerden oldu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar sokaklarındaki panoda "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" yazıldığını gösteren fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak, "Harem toprağı Üsküdar'dan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya selam olsun. Zafer inananlarındır! #Mescidiaksa" ifadelerini kullandı.

"KUTLU DİRENİŞİE BİN SELAM"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da sosyal medya hesabından, "Sultangazi'den Aksa'ya, Kutlu direnişe bin selam! #MescidiAksaOnurumuzdur #المسجد_الأقصى" dedi. Başkan Dursun, Sultangazi sokaklarındaki "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" yazılı panoların fotoğraflarını da paylaştı.

"ZAFER İNANANLARINDIR VE ZAFER YAKINDIR"



Sancaktepe Belediyesi Filistinlilere destek mesajını "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" yazısını yazarak panolara yerleştirildi. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü sosyal medya hesabından "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya Sancaktepe'den selam olsun. "Zafer inananlarındır ve zafer yakındır!" #MescidiAksa" ifadelerini kullandı.

"MESCİD-İ AKSA ONURUMUZDUR"

Bağcılar Belediyesi de Filistinlilere destek mesajlarını panolarına yerleştiren belediyelerden oldu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Filistin'e destek için "Dün de, bugün de ve hatta yarın da Filistinli kardeşlerimizin yanındayız! Bosnalı kardeşlerimizin Saraybosna'da başlattığı selam zincirine biz de #Bağcılar olarak destek veriyoruz. #MescidiAksaOnurumuzdur" ifadelerini kullandı. Başkan Çağırıcı, Bağcılar ilçesinin panolarından Filistin'e destek mesajlarını da sosyal medyadan paylaştı.

"EY İSRAİL! MESCİD-İ AKSA MÜSLÜMANLARINDIR!"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, sosyal medya hesabından Filistin'e desteğini göstererek, "Gaziosmanpaşa'dan Mescid-i Aksa'ya, Filistinli kardeşlerime selam olsun! Ey İsrail! Mescid-i Aksa MÜSLÜMANLARINDIR! Sonsuza kadar böyle kalacak! #MescidiAksaOnurumuzdur #المسجد_الأقصى" ifadelerini kullandı. Başkan Usta ayrıca Gaziosmanpaşa sokaklarındaki panolarına "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" yazısını yazarak Filistin'e destek gönderdi.