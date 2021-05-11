Kastamonu şehidini uğurladı

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Yıldırım harekâtında yaralandıktan 14 gün sonra şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Nar (24), memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde toprağa verildi. İki çocuğundan birini kaybeden baba Mustafa Nar ve anne Nezahat Nar törende gözyaşı döktü. Şehit Nar'ın cenazesi, ilçe meydanında kılınan cenaze namazının ardından Taşköprü ilçe şehitliğinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Nar'ın 3 yıl önce vatani görevini yaptıktan sonra uzman çavuş olarak askerde kaldığı, Çukurca'da görev yaptığı ve görevlendirmeyle de Pençe-Yıldırım operasyonuna katıldığı bildirildi.