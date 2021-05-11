Son dakika: MSB bu görüntülerle duyurdu! PKK'ya komando pençesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Yıldırım operasyonunda PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.





Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Pençe- Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin- Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

Son dakika: MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz | Video