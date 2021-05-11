Orta ve Doğu Karadeniz'de vaka sayısı düşüşü sürüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Koronavirüs risk haritasında 1-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında Orta ve Doğu Karadeniz'deki illerde, 100 bin kişide görülen vaka sayılarında geçen hafta yaşanan düşüş bu haftada düşüş devam etti.Ülke geneli kapsamında tam kapanma, aşılama ve beraberindeki tedbirlerle birlikte güncel risk haritasında Orta ve Doğu Karadeniz de bulunan 9 il Samsun, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Sinop'un tamamında vakalar düştü.

Buna göre; Samsun'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 267,54'ten 189'a, Giresun'da 388,44'ten 236,9'a, Sinop'ta 213,43'ten 167,24'e, Ordu'da 316,52'den 260,97'ye, Trabzon'da 237,71'den 198,55'e, Rize'de 353,70'ten 270,94'e, Artvin'de 194,10'dan 141'e, Gümüşhane'de 248,41'den 187,01'e, Bayburt'ta 352,83'ten 264,92'ye geriledi.

DEĞİŞİM EN YÜKSEK GİRESUN, EN AZ TRABZON

Açıklanan haritada, bölgede en fazla düşüş oranı Giresun'da oldu.Giresun'da geçen haftaya kıyasla 151,54 vaka farkı ve yüzde 39,01'lik düşüşün görüldü. Giresun'u; yüzde 29,36 ile Samsun, yüzde 27,36 ile Artvin, yüzde 24,92 ile Bayburt, yüzde 24,72 ile Gümüşhane, yüzde 23,40 ile Rize, yüzde 21,64 ile Sinop, yüzde 17,55 ile Ordu, yüzde 16,47 ile Trabzon takip etti. Vaka sayısı, 39,16'lık farkla en az düşen il Trabzon oldu.