Pençe harekatında terör örgütüne darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır ötesinde başlatılan temizlik harekatı devam ediyor. Özel kuvvetler ve komandoların katılımıyla yapılan Metina Vadisi'ndeki Pençe harekatında teröristlerce kullanılan sığınaklar, mağaralar ve barınaklar bir bir bulunarak imha ediliyor. İnsansız Hava Aracı (İHA) desteği ile devam eden operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK'ya ait; 1 adet M-16 A4 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 bidon amonyum nitrat uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı, 4 adet Alfa fire düzenek el yapımı patlayıcı, 6 adet basma düzenek el yapımı patlayıcı, 1 adet SB-81 anti tank mayını, 5 adet anti tank roket mühimmatı, 1 adet 105 milimetrelik top mühimmatı, 5 adet el bombası, 5 adet sevk fişeği, 1 kutu 7.62 milimetre PKMS Makinalı Tüfek mühimmatı, 5 adet M-16 A4 piyade tüfeği şarjörü, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet devre ölçer, 1 adet alfa fire, 1 adet termal silah dürbünü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.