Polis polise pandemi ihlali cezası kesti!

İlginç olay geçtiğimiz Pazar günü İstanbul Kartal'da yaşandı. İstanbul Sancaktepe'de çalışan polis memuru Ç.S yanına iki arkadaşını alarak Kartal'a doğru yola çıktı. Çanakkale caddesi, Mustafa Kemal Caddesi kesişiminde yol uygulamasına takıldılar. iddiaya göre Sancaktepe'de görevli polis Ç.S sivil arabasında iki kişi daha vardı. Polis kontrol noktasına gelen meslektaşına dur ihtarında bulundu ama iddiaya göre polis kaçtı. Görevli polisler meslektaşı olduğundan habersiz aracı kovaladı ve durdurdu. Kimlik istedi şaşırtan olay da o zaman yaşandı çünkü polisin dur ihtarına uymayan kişi meslektaşlarıydı. İddiaya göre polis meslektaşlarına taşkınlık yapınca ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Polis karakola götürüldü, görev saati dışında kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle polise ve arkadaşlarına meslektaşları 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.