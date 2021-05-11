İsrail protestoları sürüyor

Sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla Balıklıgöl Platosu'ndaki Dergâh Camii önünde bir araya gelen kalabalık, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları bulunan kalabalık, sık sık tekbir getirirken, 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı.

Kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Maşuk Özyaramış, "Bugün milyarlarca Kudüs gönüllüsü olarak Aksa için yola çıkmaya, kanımızı akıtmaya ve canımızı vermeye hazırız. Son Siyonist ölünceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Terör örgütü İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yapmış olduğu hain saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu ve verdikleri diriliş mücadelesinde onlarla birlikte saf tuttuğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. Filistinli kardeşlerimizi selamlıyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı da yaptığı açıklamada, Filistinlilerin sesi olmak için bir araya geldiklerini belirterek, Filistin'e saldıran İsrail'i kınadıklarını belirtti.