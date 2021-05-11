Şırnak’ta terör operasyonu: 5 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/ KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 3-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar başlatıldı. Operasyonlar neticesinde toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken 1 şüpheli ise ilgili il ve birimine teslim edildi.