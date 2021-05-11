Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi! Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile görüştü

BM'DE YAKIN İŞ BİRLİĞİ



Başkan Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırarak Filistinlilere yaşattığı zulüm karşısında tek yürek ve tek ses olmak gerektiğini belirterek, Türkiye ve Malzeya'nın bu konuda Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.