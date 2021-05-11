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Giriş Tarihi: 11.5.2021 13:45 Son Güncelleme: 11.5.2021 13:56

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi! Kralı Sultan Abdullah Şah ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi! Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan 'ın Kralı Sultan Abdullah Şah ile telefon görüşmesinde ’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile telefon görüşmesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

BM'DE YAKIN İŞ BİRLİĞİ

Başkan Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırarak Filistinlilere yaşattığı zulüm karşısında tek yürek ve tek ses olmak gerektiğini belirterek, Türkiye ve Malzeya'nın bu konuda Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mescid-i Aksa diplomasisi! Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile görüştü
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