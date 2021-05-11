Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

RAMAZAN BAYRAMI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak olan tam kapanma dönemi içerisinde alınan diğer tedbirler gibi sokağa çıkma ile şehirlerarası seyahat kısıtlamaları da, salgının seyrinde yaşanan azalma trendine çok ciddi katkı sağlamaktadır.

Gerek kısmi kapanma gerekse tam kapanma döneminde alınan tedbirlerin ve aziz milletimizin bu tedbirlere uyma konusunda ortaya koydukları sabırlı ve fedakar tavrın etkisiyle 16 Nisan 2021 günü 62.939'a kadar yükselen günlük vaka sayısı 10 Mayıs 2021 günü itibariyle 13.604'e kadar gerilemiştir.

Salgının seyrinde yaşanan bu olumlu gidişatın sürdürülmesi açısından denetim faaliyetleri, tam kapanma döneminin kalan süresi içerisinde de tüm hızıyla sürdürülecektir.