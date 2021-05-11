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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Koronavirüs güncel vaka sayısı bugün kaç oldu? 11 Mayıs bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 11.5.2021 18:03 Son Güncelleme: 11.5.2021 18:04

| Koronavirüs güncel bugün kaç oldu? 11 Mayıs bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

SON DAKİKA | Koronavirüs güncel vaka sayısı bugün kaç oldu? 11 Mayıs bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

Türkiye, koronavirüs salgını karşısında etkin mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Tam kapanmaya geçilmesi ile birlikte günlük da ciddi anlamda düşüş gösterdi. Koronavirüs ölü ve vaka sayısı son durum da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, günlük corona vaka sayısı ve ölü sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından olarak duyuruluyor. Peki, Türkiye'de bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı'nın verileri ile bugünkü corona vaka sayısı son durum tablosu 11 Mayıs

Tam kapanma süreci ile birlikte günlük koronavirüs son durum tablosu da sık sık araştırılıyor. Kesintisiz sokağa çıkma yasağının ardından koronavirüs vaka ve ölü sayısı son durum tablosunda da ciddi bir düşüş yaşandı. Alınan tedbirler olumlu sonuç verirken corona vaka sayısı 10 bin civarına geriledi.

BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Bu doğrultuda, günlük koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı son durum tablosu merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı korona tablosu verilerine göre, 13 bin 604 vaka görülürken 26 bin 953 kişi iyileşti. Buna karşın, 282 kişi Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 11 Mayıs koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

İşte, bugünkü koronavirüs son durum tablosu

11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

11 Mayıs'a ait koronavirüs vaka ve ölü sayısı tablosu henüz paylaşılmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük corona tablosu birazdan açıklanacak.

Gün gün veriler ise şu şekilde;

10 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 604
  • HASTA SAYISI: Bin 734
  • VEFAT SAYISI: 282
  • İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 953

9 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 15 bin 191
  • HASTA SAYISI: 2 bin 102
  • VEFAT SAYISI: 283
  • İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 694

8 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 18 bin 052
  • HASTA SAYISI: 2 bin 178
  • VEFAT SAYISI: 281
  • İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 896



7 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 20 bin 107
  • HASTA SAYISI: 2 bin 210
  • VEFAT SAYISI: 278
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 529

6 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 22 bin 388
  • HASTA SAYISI: 2 bin 401
  • VEFAT SAYISI: 304
  • İYİLEŞEN SAYISI: 37 bin 298

5 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 26 bin 476
  • HASTA SAYISI: 2 bin 414
  • VEFAT SAYISI: 356
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 464

4 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 28 bin 997
  • HASTA SAYISI: 2 bin 483
  • VEFAT SAYISI: 336
  • İYİLEŞEN SAYISI: 38 bin 218

3 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 24 bin 733
  • HASTA SAYISI: 2 bin 501
  • VEFAT SAYISI: 347
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 438
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SON DAKİKA | Koronavirüs güncel vaka sayısı bugün kaç oldu? 11 Mayıs bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?
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