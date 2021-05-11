Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayısının en çok azaldığı 5 il...

Tam kapanma sonrası vaka sayıları 60 binden 13 bin seviyesine kadar geriledi. Düşüş hızla sürerken, 17 Mayıs'a kadar hedef 5 bin vakanın altı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu gidişatın pozitifliğine dikkat çekiyor. Bakan Koca, bugün vakaları en çok azaldığı illeri açıkladı. 5 il arasında uzun bir aradan sonra İstanbul da yer aldı.