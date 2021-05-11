Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayısının en çok azaldığı 5 il...

Tam kapanma sonrası vaka sayıları 60 binden 13 bin seviyesine kadar geriledi. Düşüş hızla sürerken, 17 Mayıs'a kadar hedef 5 bin vakanın altı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu gidişatın pozitifliğine dikkat çekiyor. Bakan Koca, bugün vakaları en çok azaldığı illeri açıkladı. 5 il arasında uzun bir aradan sonra İstanbul da yer aldı.
BAKAN KOCA VAKALARIN EN ÇOK AZALDIĞI İLLERİ DUYURDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların düşüşünün yaygınlaşacağına dikkat çekti. Koca, Twitter hesabından bir de grafik paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak.