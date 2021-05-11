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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayısının en çok azaldığı 5 il...
Giriş Tarihi: 11.5.2021 16:04 Son Güncelleme: 11.5.2021 16:33

: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayısının en çok azaldığı 5 il...

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayısının en çok azaldığı 5 il...

haberine göre; Tam kapanma uygulaması sonuç vermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların en çok azaldığı 5 ili sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca yaptığı son dakika açıklamasında, tüm illerimizde düşüşün yaygınlaşacağına dikkat çekti. İşte tam kapanma sonrası vakaların en çok düştüğü 5 il...

Tam kapanma sonrası vaka sayıları 60 binden 13 bin seviyesine kadar geriledi. Düşüş hızla sürerken, 17 Mayıs'a kadar hedef 5 bin vakanın altı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu gidişatın pozitifliğine dikkat çekiyor. Bakan Koca, bugün vakaları en çok azaldığı illeri açıkladı. 5 il arasında uzun bir aradan sonra İstanbul da yer aldı.

BAKAN KOCA VAKALARIN EN ÇOK AZALDIĞI İLLERİ DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların düşüşünün yaygınlaşacağına dikkat çekti. Koca, Twitter hesabından bir de grafik paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte vaka sayısının en çok azaldığı 5 il...
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