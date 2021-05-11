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Giriş Tarihi: 11.5.2021 15:16

Yapılaşma iddialarına belediyeden yanıt! Akçakese sahili vatandaşa kapatılmadı

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Yapılaşma iddialarına belediyeden yanıt! Akçakese sahili vatandaşa kapatılmadı

'ye bağlı Akçakese Sahili'ndeki yapılaşma iddiaları tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada birçok kişinin sahilin son haline tepki göstermesinin ardından iddialara 'nden açıklama geldi. Belediye sahilin vatandaşlara yasaklanmandığını, kullanılırlığının artırıldığını belirtti

Şile'nin doğa harikası sahillerinden biri olan Akçakese Köyü, geçtiğimiz günlerde kaçak yapılaşma iddialarıyla gündeme geldi. Başlayan tartışmalara ise Şile Belediyesi son noktayı koydu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Sahil ve çevresinde iddia edildiği gibi otel yapımı yoktur. Vatandaşların kullanımı için Kıyı Yasası'na uygun olarak sadece plaj düzenlemesi yapılmaktadır.

Plaj düzenlemesinde iddia edildiği gibi kum ve falezlere zarar veren işlemler kesinlikle yapılmamıştır. Kuma beton dökme iddiası kesinlikle doğru değildir. Tüm çalışmalar ahşap malzeme ile demonte şeklinde yapılmaktadır.

Vatandaşlarımızın duş ve tuvalet ihtiyacını karşılamak için hazırlanan bölümlerin fosseptik çukuru, kuma ya da denize karışmadan tahliye edilecek şekilde portatif olarak hazırlanmıştır.

Tüm çalışmalar Şile Çevre Gönüllüleri Derneği üyeleri ve vatandaşların gözetimi altında yapılmaktadır. Sahilin vatandaşlara kapatılması söz konusu değildir. Aksine vatandaşların temiz, duşu ve lavobaları bulunan bir sahilde denize girmeleri amaçlanmaktadır" denildi.

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Yapılaşma iddialarına belediyeden yanıt! Akçakese sahili vatandaşa kapatılmadı
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