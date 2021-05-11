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Giriş Tarihi: 11.5.2021 12:57 Son Güncelleme: 11.5.2021 13:08

Yer: ! Sitede tam kapanma dayağı...

Yer: Esenyurt! Sitede tam kapanma dayağı...

'ta bir sitede, güvenlik görevlisi ile sitede top oynayan iki genç arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençler güvenlik görevlisinin üzerine yürüdü, tekvandocu olduğu öğrenilen güvenlik görevlisi yumruklar ile karşılık verdi. O anlar saniye saniye kaydedildi...

Esenyurt'taki bir site bahçesinde kısıtlama saatinde top oynayan 2 genç ile güvenlik görevlisi arasında çıkan tartışma, yumruklu kavgayla son buldu. Kavga, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt, Gökevler Mahallesi'ndeki bir sitede Pazartesi saat 22.00 sıralarında yaşanan yumruklu kavga, iddiaya göre şöyle gelişti; Kısıtlama saatinde site bahçesinde top oynayan iki genci, sitenin motosikletli güvenlik görevlisi uyardı.

Ancak gençlerden biri topu, güvenlik görevlisine doğru tekmeledi. Güvenlik görevlisi de motosikletinden inerek, gençlerin yanına gitti. Çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavga dönüştü.

Güvenlik görevlisinin tekvando sporuyla ilgilendiği öğrenilirken, kavganın sonunda gençler bahçeden ayrıldı. Yaşanan kavga, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta sitede tekvandocu güvenlik görevlisinden iki gence feci dayak kamerada

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Yer: Esenyurt! Sitede tam kapanma dayağı...
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