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Haberler Gündem Haberleri 12 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 12 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 12.5.2021 18:32 Son Güncelleme: 12.5.2021 18:32

son dakika duyuruluyor! ile bugünkü ’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

12 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 12 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

2020 yılı Mart ayında ’de ilk vakası teşhis edilen covid-19 salgınının 1 yılı aşkın süredir etkileri sürüyor. Pandemi başından bu yana vaka ve vefat sayısı verileri filyasyon ekibi tarafından günlük korona son durum tablosuyla kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Yayımlanan en son korona tablosuna göre corona virüsü test sonucu pozitif olan 14 bin 497 kişinin tedavi süreci hızla başlatıldı. Öte yandan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarının yer aldığı merak konusu olarak 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor. Türkiye günlük corona virüs tablosu ile vaka ve vefat sayısı detayları.

2020 yılının ilk aylarında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyada salgın oluşmasına sebep olan covid-19 virüsüne ilişkin yurt ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 1 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de de etkilerini sürdüren pandeminin ülkemizdeki ilk vakasından bu yana Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika günlük korona tablosu ile kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor. En son Türkiye corona virüs tablosunda yer alan Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat sayısı, merak edilerek 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

SON DAKİKA: 12 MAYIS KORONA VİRÜS TABLOSU - BUGÜNKÜ VAKA VE VEFAT SAYILARI

12 Mayıs koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden henüz paylaşılmadı. Bugünkü güncel Türkiye koronavirüs tablosu yayımlandığı anda burada olacak.


11 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 497
  • HASTA SAYISI: 1 bin 582
  • VEFAT SAYISI: 278
  • İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 253

İşte son 7 günün korona tabloları ve salgının seyri...

10 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 604
  • HASTA SAYISI: 1 bin 734
  • VEFAT SAYISI: 282
  • İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 953

9 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 15 bin 191
  • HASTA SAYISI: 2 bin 102
  • VEFAT SAYISI: 283
  • İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 694

8 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 18 bin 052
  • HASTA SAYISI: 2 bin 178
  • VEFAT SAYISI: 281
  • İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 896



7 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 20 bin 107
  • HASTA SAYISI: 2 bin 210
  • VEFAT SAYISI: 278
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 529

6 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 22 bin 388
  • HASTA SAYISI: 2 bin 401
  • VEFAT SAYISI: 304
  • İYİLEŞEN SAYISI: 37 bin 298

5 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 26 bin 476
  • HASTA SAYISI: 2 bin 414
  • VEFAT SAYISI: 356
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 464

4 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 28 bin 997
  • HASTA SAYISI: 2 bin 483
  • VEFAT SAYISI: 336
  • İYİLEŞEN SAYISI: 38 bin 218
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12 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 12 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?
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