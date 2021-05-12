AB'den çağrı: Tüm çabalar sivil kayıpları önlemeye yönelik olmalıdır

İSRAİL'İN SALDIRILARINA SES ÇIKARMADI

Hamas'ın ve diğer grupların İsrail'e roket atmasının kabul edilemeyeceğini belirten Borrell, şöyle devam etti:

"İsrail'in sivil halkı korumasına duyduğu meşru ihtiyacı kabul ediyoruz ancak bu karşılık orantılı olmalı ve güç kullanımında azami itidalli davranılmalı. AB devam eden şiddete derhal son verilmesi çağrısında bulunmaktadır. Önce ve en fazla her iki taraftaki sivilleri etkileyecek daha geniş çaplı bir çatışmanın önlenmesi için her şey yapılmalıdır. Kudüs'te kutsal mekanların statükosuna saygı gösterilmeli, ibadet özgürlüğü güvence altına alınmalıdır."