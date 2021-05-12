AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Irkçılık ve işgal sözlüğü" paylaşımı

'Filistinliler bir İsraillinin arabasını taşladı' demek, fanatik bir ırkçı İsrailli arabasını Filistinlilerin üzerine sürdü ve sonra da üstlerine ateş etti demektir. 'Kudüs'te sebebi bilinmeyen bir patlama oldu' demek, İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla saldırdı demektir. 'İsrail'de hükümet krizi var, Netanyahu hükümet kurmada zorlanıyor' demek, Netanyahu her türlü zalim provokasyona başvurarak hakkındaki yolsuzluk gündemini örtmek için Filistinlilere saldıracak demektir.