AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail’e tepki: Sebepsiz yere masumları öldürdüler

Irkçılık ve işgal sözlüğü başlığı ile Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları ifade etti:

YERYÜZÜNDEN SİLMEK İSTİYORLAR

Kudüs İsrail'in bölünmez başkentidir" demek, Filistinlileri Kudüs'ten ve yeryüzünden silmek istiyorlar demektir.

İsrail'de hükümet krizi var, Netenyahu hükümet kurmada zorlanıyor" demek, Netenyahu her türlü zalim provoskasyona başvurarak hakkındaki yolsuzluk gündemini örtmek için Filistinlilere saldıracak demektir. Kudüs'te sebebi bilinmeyen bir patlama oldu" demek, İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla saldırdı demektir.