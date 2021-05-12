8 yıl önceki sözleriyle BMGK'ya çağrı! Bu zulme son verin

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından İngilizce olarak bir mesaj yayımladı.



Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:

"İsrail'in, insanlığın ortak kurumlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurulmalıdır. Aksi takdirde, dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara ve kurallara güveni kalmaz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme 'dur' demezse, 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir. Unutulmamalıdır ki, Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır

Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur

İsrail yine çocukları katletti 16'sı çocuk 65 şehit

Filistin’de sistematik zulüm devam ediyor

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'ya sabah namazına giden Filistinlilere saldırdı

İsrail’i eleştirdi görevinden oldu