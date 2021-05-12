Bayram öncesi şehitlerine koştular! Şehitlikler dolup taştı

İçişleri Bakanlığı "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" genelgesiyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, şehitlikleri ziyaret ederek yitirdikleri evlatları için dua etti. Şehit yakınları bayramı sevdiklerinden ayrı geçirmenin kendileri için çok büyük acı olduğunu mezarları başına geldiklerinde evlatları ile bayramlaştıklarını kaydettiler.



Bolu komando Birliğinde vatanı görevini yaparken geçici görev için Şırnak'a giden Şehit Piyade Üstteğmen Gökhan Yavuz, hlain PKK'ların pususuna düştü. Önden mayın tarayarak giden asker yaralandıktan sonra askeri kurtarmaya çalışırken atılan el bombası sonucu şehit oldu. Aynı pusuda 4 şehit 18 askerde yaralandı. Ramazan bayramının arefe gününde acılı anne Emine ve baba Hikmet yavuz Edirnekapıdaki Şehitlikte mezarları başında dua ederek şehit evlatlarının bayramını kutladılar.





Oğlunun askerinin babasına söz verdiği için şehit düştüğünü belirten Hikmet Yavuz, "Oğlum üsteğmen Gökhan Yavuz Bolu komando Birliğinde görev yaparken geçici olarak gittiği Şırnakta hainlerin pususuna düşüp şehit oldu. Pusuya düştüklerinde önden giden mayın taramacı askeri açılan ateş sonucu yaralanınca oğlum kevzisinden çıkıp daha önce babası ile telefonda konuştuğu ve teskereye birlikte gitmeye söz verdiği askerini kucaklayıp kurtarmaya çalışırken atılan el bombası sonucu diğer 4 askeri ile birlikte şehit oluyor. 18 askerde yaralanıyor. Oğlum askerin babasına söz verdiği için siperden çıkıp hain PKK'nın attığı bomba ile askerleri ile birlikte şehit oluyor" dedi.



Anne Emine Yavuz ise yıllardır evlat acısı ile yaşadığını belirterek, "Bizim bayramımız oğlumun mezarının başı. Geçen anneler gününde oğlumunda doğum günüydü. Özel izinle mezarının başına gelip anneler gününü kutladık. Oğlumu çok özlüyorum. Ne kadar zaman geçerse geçsin bu özlem bitmiyor azalmıyor. Benim bayramım oğlumun mazırının başında dua etmektir." Dedi.





Şırnak'ta 9 Aralık günü terör örgütü PKK'lılarca tuzaklanan El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) imha çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik 'in Edirnekapı'daki mezarı başında yine sevenlerinin gözyaşı vardı. Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül, acısının ilk günkü gibi olduğunu her bayramda ve özel günde kızının mezarı başında özlem giderdiğini söyledi.



Tunceli Geyiksuda vatani görevini yaparken teskeresine bir hafta kala hain terör örgütü PKK'nın Ovacık yolunda attığı pusu sonucu şehit olan Jandarma Komando Er. Ahmet Üvenç tim olarak pusuya düşüp 15 arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Ramazan bayramının arefe gününde şehit er Ahmet Üvenç'i annesi Pembe ve abisi Muhlis Üvenç yalnız bırakmadı. Günlerinin büyük bölümünün şehitlerinin mezarı başında geçtiğini bayram ve özel günlerde özlemin daha da artütığını belirten acılı anne Pembe Üvenç, şehidinin dualarla bayramını kutladıklarını kaydetti.