Bekçilerin alacak verecek kavgası: 2 ölü,1 yaralı

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, mahalle bekçisi Fatih Özkaramuk, aralarında alacak-verecek nedeniyle anlaşmazlık olan bekçi Turgay Kılıç ile buluşmak için sözleşti. Olay yerine arkadaşı Soner K.'nin otomobiliyle gelen Kılıç meslektaşı Fatih Özkaramuk ile tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Fatih Özkaramuk beylik tabancasıyla ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri sürücü koltuğundaki Soner K.'nin başına isabet etti. Olay yerinden koşarak kaçan Turgay Kılıç ise kulağından yaralandı. Fatih Ö. daha sonra otomobilin arka koltuğuna oturup, başına dayadığı tabancanın tetiğine bastı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve yardımcıları da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren bekçi Turgay Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.